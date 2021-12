Genova dopo 11 anni ha nuovamente lo storico mercato di Corso Sardegna

A meno di un anno dall’inizio dei lavori è stato inaugurata oggi la nuova struttura presso l’ex mercato di Corso Sardegna a Genova: l’ampia area verde che la circonda è stata intitolata alle vittime dell’alluvione del 2011 con una targa in loro memoria. Un progetto di riqualificazione da oltre 25 milioni di euro che va a sostituire l’ex mercato ortofrutticolo risalente al 1926 e chiuso da undici anni, oggi realizzato con materiali a basso impatto ambientale e composto da una corte centrale con il parco e intorno gli edifici storici ristrutturati salvaguardando gli elementi architettonici di pregio: ospiteranno negozi, uffici, ristoranti e servizi, 6.500 metri quadrati di area pedonale a disposizione dei cittadini, con alberi, sedute, un’area giochi per bambini, un campetto per lo sport e la possibilità di ospitare eventi per il quartiere