Coronavirus, in Liguria si tocca quota 700 contagi

Posted on

Partirà giovedì 30 settembre in Liguria la somministrazione della dose ‘booster’ di vaccino anti covid nelle Rsa, mentre dalle ore 12 di venerdì 1 ottobre apriranno le prenotazioni per gli over80 (attraverso il portale prenotovaccino, il numero verde Cup, le farmacie e gli sportelli Cup sul territorio) per i quali la somministrazione inizierà in base […]