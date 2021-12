Vertenza SANAC, domani sciopero nazionale e presidio dei lavoratori davanti al Mise

Posted on

Savona. E’ cominciato questa mattina a Genova il tour ligure di Matteo Salvini leader della Lega in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Accolto in Darsena a Calata Sbarbaro con l’Assessore Regionale Edoardo Rixi erano presenti Sara Foscolo, candidata nel collegio uninominale per la Camera e Paolo Ripamonti candidato nel collegio uninominale per il […]