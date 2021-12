Coronavirus, casi di positività in calo in Liguria: 271

Posted on

A causa di lavori di manutenzione programmata della rete di distribuzione idrica, il giorno giovedì 23 settembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 18 verrà sospesa l’erogazione alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Camogli: Corso Giuseppe Mazzini, Via Castagneto, Salita Prione, Via Enrico Figari, Via Pissorella Rio, Via Montesecco, Via Castagneto Seià, […]