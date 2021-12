Sant’Olcese, pensavano di essere arrivati in Francia invece erano in Liguria: nove migranti denunciati

Nove migranti diretti in Francia sono stati fermati a Sant’Olcese nell’entroterra ligure. Si tratta di persone tra i 16 e i 47 anni che si sono intrufolate a bordo di un camion credendo che fosse diretto in Francia anzichè in Liguria. E’ stato proprio l’autista a scoprire i clandestini e ad avvisare i carabinieri che sono arrivati sul posto per le operazioni di identificazione e di denuncia per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il minore è stato collocato in una struttura di accoglienza.