Posted on

1860 lavoratori lasciati a casa improvvisamente Sulla vertenza Mercatone Uno, il Mise si riunirà già oggi per trovare una soluzione alla crisi. L’incontro al Mise riguarda 1860 dipendenti che lavorano in 55 punti vendita in tutta Italia (uno di questi a Villanova d’Albenga). https://www.104news.it/2019/05/25/crisi-mercatone-uno-cancelli-chiusi-a-villanova-dalbenga-e-dipendenti-lasciati-a-casa/ Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts