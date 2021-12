Rapallo, scoperta centrale di spaccio accanto ad una scuola: arrestato un 40 enne

Un 40 enne è stato arrestato dalle forze dell’ordine per spaccio di droga. Il giovane usava un locale collocato vicino ad una scuola di Rapallo come base di spaccio. Proprio la sua collocazione ha offerto lo spunto ai Carabinieri per svolgere le indagini e svelare una fitta rete di tossicodipendenti che gravitavano intorno all’esercizio commerciale. Dai controlli è emerso che il 40enne aveva con sè 15 grammi di cocaina ed eroina pronte per essere vendute e una somma di 1220 euro ritenuto provento dello spaccio.