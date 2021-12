Genova, fermato ad un controllo tenta di investire un poliziotto e scappa: arrestato pusher albanese

Inseguimento da film nelle strade del quartiere genovese di Sestri Ponente. Un uomo di origini albanesi di 35 anni per evitare l’arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti. Fermato ad un controllo della Polizia ha tentato di investire un agente e poi è fuggito nel traffico guidando in modo spericolato. Raggiunto, l’uomo ha opposto resistenza aggredendo i poliziotti cercando di disfarsi di due involucri contenenti cocaina ed eroina. Dalla perquisizione avvenuta nel suo alloggio è stato rinvenuto anche del metadone e altre attrezzature per la preparazione delle dosi. Per lui è scattato l’arresto.