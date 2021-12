Giornata mondiale della persone disabili, la Regione ha premiato gli agenti delle Municipali che si sono distinti nella tutela dei loro diritti

In occasione della Giornata mondiale delle persone disabili, Regione Liguria elogia gli agenti della Polizia Locale che si sono distinti nella tutela dei loro diritti, facendo rispettare le normative vigenti. I riconoscimenti sono stati consegnati dall’assessore alla Sicurezza di Regione Liguria Andrea Benveduti, dal segretario e coordinatore della Consulta regionale per l’Handicap Claudio Puppo e dai comandanti delle Polizie Locali a 22 agenti di Genova, La Spezia, Savona, Chiavari e Sanremo che hanno vigilato sul corretto utilizzo del Cude – Contrassegno unificato disabili europeo, sui posteggi dedicati, sugli attraversamenti pedonali e, più in generale, sulle strutture che garantiscono la mobilità delle persone disabili e di tutti i cittadini. Oltre agli agenti, è stato insignito di onorificenza anche un operatore di Genova Parcheggi, particolarmente attivo nella segnalazione di tali abusi.

“L’educazione della società alla disabilità è un tema fondamentale, che necessita di un salto di qualità nel processo di integrazione, già a partire dalla prima infanzia – spiega l’assessore regionale alla Sicurezza Andrea Benveduti – Oggi rendiamo omaggio a quelle donne e a quegli uomini in divisa che, con grande senso di responsabilità, si sono contraddistinti negli anni 2020 e 2021 nel garantire i diritti e l’uguaglianza di tutti”.

“Mi unisco ai ringraziamenti agli agenti – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali di Regione Liguria Ilaria Cavo – per aver svolto con cura il loro lavoro, per aver fatto rispettare quei simboli che dicono molto. Il rispetto di quei simboli che regolano la sosta per i disabili significa rispettare delle storie, delle difficoltà. E’ importante fare cultura in questo senso e continueremo a farlo”.

“Quella di oggi è una giornata di festa, che vogliamo riservare a tutti coloro che ci permettono quotidianamente di vivere alla pari – specifica Claudio Puppo, segretario e coordinatore della Consulta regionale per l’Handicap – La Consulta è sempre al fianco di tutti gli enti, e soprattutto di chi è sulla strada, per tutelare i diritti che ci permettono di vivere più serenamente”.

Di seguito, l’elenco dei 23 premiati.

GENOVA:

• Commissario Superiore Presotto Maurizio

• Sovrintendente Forcieri Ugo

• Agente Scelto Zanini Eros

• Agente Ravizza Davide

GENOVA PARCHEGGI:

• Sig. Amoriello Guerino

LA SPEZIA:

• Sovrintendente Caprili Luca

• Assistente Sassarini Sabrina

• Agente Scelto Barillari Stefania

• Agente Bernieri Andrea

SAVONA:

• Sovrintendente Capo Despini Vittorio

• Sovrintendente Ferrari Fabio

• Sovrintendente Marisaldi Matteo

• Agente Boagno Davide

CHIAVARI:

• Agente Lisa Romaggi

• Commissario Briccolo Marco

• Sovrintendente Capo Paganelli Tiziano

• Sovrintendente Capo Dentone Luca

SANREMO:

• Sovrintendente Capo Giovanni Di Franco

• Assistente Enzo Marin

• Agente Cristina Mela

• Agente Davide Gorga

• Agente Giancarlo Savini Lunghi Gatti

• Agente Massimo Marchetto