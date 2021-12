Vaccino anti COVID, Toti: “Necessaria organizzazione più accurata degli hub con percorsi separati tra chi prenota le dosi”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in una conferenza stampa convocata oggi, alla luce dei disagi verificatisi negli hub vaccinali della Liguria, ha sottolineato che la prenotazione resta obbligatoria per chiunque non debba effettuare la prima dose e non rientri nelle categorie per le quali vige l’obbligo di vaccinazione: “Siamo ormai sopra le 12 mila quotidiane che sono il volume effettuato nei momenti più ‘caldi’ della campagna vaccinale come giugno e luglio“. Toti richiama l’attenzione affinchè venga allestita: “Un’organizzazione più accurata degli hub, affinché ci sia uno screening di chi ha effettivamente bisogno della vaccinazione, con percorsi rigorosamente separati tra chi prenota la prima o terza dose di vaccino e coloro che invece decidono di presentarsi senza prenotazione, per i quali questa modalità dev’essere per assoluta emergenza e non venga considerata una normale linea di presentazione“.

Per quanto riguarda le vaccinazioni ai bambini, Toti ha assicurato che si sta pensando a luoghi separati con un presidio permanente di pediatri di libera scelta. “Il Gaslini sarà l’hub centrale per elaborare le linee guida e per la parte clinico-scientifica e di sostegno alle famiglie. Asl3 sta ragionando sull’ hub a Villa Bombrini e ce ne saranno altri in giro per la città”.