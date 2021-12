Regione Liguria, approvato il piano di dimensionamento scolastico

È stato approvato il piano di dimensionamento scolastico, elaborato in sinergia con le proposte delle amministrazioni locali delle singole province. Ecco le novità dell’offerta scolastica in Liguria: quattro nuove scuole dell’infanzia a Pontedassio, Borgio Verezzi, Santa Margherita Ligure e Carasco. Un nuovo polo tecnico professionale a Chiavari; u n nuovo liceo musicale a Sanremo; q uattro nuovi corsi serali, due dei quali a indirizzo marittimo a Imperia e La Spezia. Due nuovi indirizzi professionali: “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” a Imperia e “Manutenzione e assistenza tecnica” alla Spezia. Un nuovo polo agroalimentare in Val Fontanabuona, tramite l’accorpamento di una sezione dell’Istituto Marco Polo all’Istituto Marsano.