Piaggio Aerospace, FIOM: “Restano tutti i problemi del rilancio di una delle più importanti aziende attive nella produzione aeronautica italiana”

La Fiom CGIL, commenta: “Oggi presso l’Associazione industriali di Savona, il Commissario straordinario di Piaggio Aero Industries Vincenzo Nicastro ha incontrato i vertici di Fim Fiom Uilm Genova e Savona”.

“L’ipotesi della cessione di Piaggio alla cordata facente capo al fondo svedese Summa Equity si è arenata e sul piatto restano tutti i problemi del rilancio di una delle più importanti aziende attive nella produzione aeronautica italiana.

Questa soluzione, seppur con molti limiti ed ombre, rappresentava un punto di partenza attraverso il quale discutere del futuro produttivo di Piaggio; oggi il problema si ripresenta e si torna indietro di molti mesi. Il Commissario Nicastro ha annunciato che grazie agli ordini in essere non ci saranno problemi nell’immediato, ma che è necessario agire sulle prospettive future dell’Azienda.

‘Piaggio non può permettersi di stagnare in una situazione in cui latitano gli investimenti e non si conosce quale sarà la mission per i prossimi anni’ – dichiara Stefano Bonazzi Segretario Generale Fiom Cgil Genova – il Governo deve esprimersi con chiarezza su quali strategie intende attuare – e conclude – Salvaguardia dell’intero perimetro produttivo e occupazionale aziendale sono due condizioni sulle quali non si tratta'”, ha concluso.