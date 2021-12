Noli, il sindaco Lucio Fossati si dimette

“Oggi per esercitare il ruolo il Sindaco in modo almeno ‘decoroso’ è indispensabile essere al 100% delle proprie possibilità/capacità psicofisiche, con relativa abbondanza di tempo da dedicare alla vita amministrativa. Purtroppo i miei seri problemi di salute mi consentono di arrivare forse al 30%. Ciò premesso ho deciso di lasciare l’incarico e rassegnare le dimissioni”. E’ l’annuncio del sindaco di Noli, Lucio Fossati, che ha deciso di rassegnare le dimissioni.

“Ho deciso di lasciare l’incarico e rassegnare le dimissioni. E’ stata una decisione non facile e certamente molto sofferta, ma sia per rispetto verso la comunità nolese che per mia onestà intellettuale ritengo sia stata la scelta più logica”

Solo quale dato oggettivo e con grande rammarico devo dire che, purtroppo il periodo storico nel quale la mia Amministrazione ha svolto il proprio mandato non è certo stato dei più semplici e fortunati; i motivi sono molti e talmente evidenti che ritengo, hic et nunc, superfluo ricordare… E’ andata così!”.

“Ringrazio tutta la mia maggioranza, tutti gli uffici e le molte persone che, con la loro disponibilità, mi sono state vicine, mi hanno sopportato e probabilmente mi hanno anche voluto bene”.

A questo punto verrà nominato un commissario che traghetterà l’amministrazione comunale fino alle prossime elezioni.