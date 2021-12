Calcio, Inter in scioltezza: liquidato lo Spezia a San Siro

Risultato all'”inglese” per l’Inter che si sbarazza senza eccessive difficoltà di uno Spezia volenteroso ma tecnicamente troppo inferiore rispetto ai nerazzurri per sperare in un risultato positivo. La squadra di Thiago Motta resta ferma a quota 11 e incassa la terza sconfitta consecutiva, l’Inter torna a vedere la zona scudetto. Partita saldamente nelle mani della squadra di Inzaghi che dà l’impronta al match da subito. Lo sviluppo del match è una marcia di avvicinamento alla rete di Gagliardini al 36′ liberato al tiro da Lautaro. Subito dopo Correa sfiora il 2-0 ma salva tutto Hristov. Lo Spezia si vede soltanto in chiusura di frazione con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner effettuato da Amian, ma Handanovic respinge. Nella ripresa l’Inter coglie la traversa al 52′ con Correa e subito dopo con Chalanoglu sfiora il 2-0 ma Provedel respinge. L’azione che chiude il mach arriva al 56′ con un fallo di mano di Kiwior che causa il rigore del raddoppio realizzato da Lautaro. L’Inter rischia di dilagare, è ancora Chalanoglu al 62′ che si mangia il tris calciando addosso a Provedel il pallone della sicurezza. L’Inter gestisce il gioco fino al triplice fischio finale per lo Spezia non c’è nulla da fare.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Inter-Spezia 2-0

Reti: 36′ Gagliardini, 56′ Lautaro (rig.)

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Kiwior; Kovalenko, Sala, Reca; Salcedo, Manaj, Gyasi