Calcio, la Samp si smarrisce a Firenze e torna a subire: finisce 3-1

La Sampdoria torna nei ranghi e dopo le vittorie contro Salernitana e Verona i blucerchiati ricominciano a balbettare ed escono sconfitti da Firenze. Nuovamente tre i goal sul groppone della squadra di D’Aversa con un Murru disastroso che ha propiziato ben due reti dei viola. La partita era cominciata bene per i liguri che al 15′ alla prima occasione avevano colpito con Gabbiadini su cross di Candreva, il colpo di testa dell’attaccante blucerchiato aveva superato Terracciano. La Fiorentina pur esercitando un possesso palla continuo non riusciva a mettere in difficoltà la difesa blucerchiata molto ordinata e precisa. Così come la Samp aveva realizzato a sorpresa il vantaggio, i padroni di casa inaspettatamente trovavano il pareggio con Callejon con un piatto imparabile per Audero. A questo punto la squadra viola cominciava a premere e i blucerchiati bravi a non soccombere ribattevano colpo su colpo dando vita ad una bellissima partita. Al 32′ è Vlahovic che di testa raccoglieva il cross di Bonaventura battendo Audero. La Samp al 39′ andava al tiro con Bereszynski che rientrava sul sinistro e concludeva di potenza da dentro l’area, palla alta sopra la traversa, Al 45′ la Fiorentina la chiudeva con Sottil: Biraghi sul secondo palo trova Bonaventura, la sua conclusione deviata diventa un assist per l’esterno che, da due passi, insacca il gol. Nella ripresa la Sampdoria era più intraprendente ma la Fiorentina gestiva con sicurezza il gioco sfiorando al 58′ in contropiede il 4-1 ancora con Sottil, al 59′ Gabbiadini costringeva Terracciano alla deviazione in angolo. I blucerchiati spingevano per rientrare in partita ma senza fortuna anche perchè Quagliarella e Caputo risultavano imprecisi. Per la Samp una battuta d’arresto preventivabile e il calendario non aiuta i blucerchiati che affronteranno LAzio e Genoa nelle prossime settimane. Fiorentina in zona Europa League.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Fiorentina-Sampdoria 3-1

Reti: 15′ Gabbiadini (S); 32′ Vlahovic (F); 39′ Sottil (F)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.