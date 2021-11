Natale a Sarzana 2021: Oltre 70 appuntamenti: moltissimi dedicati ai bambini

“Natale a Sarzana 2021” porta in dono alla città e alla Val di Magra oltre 70 appuntamenti, dedicati soprattutto ai più piccoli, i veri protagonisti della festa più attesa dell’anno, per i quali sono in programma decine di iniziative, laboratori, sfilate di elfi, trampolieri e personaggi in costume.

Una festa di luci e di colori organizzata dall’Amministrazione Ponzanelli per lanciare un forte messaggio di fiducia e di speranza.

“Dopo un’estate importante per presenze, numeri, qualità e quantità degli eventi abbiamo voluto ancora una volta investire in un Natale estremamente ambizioso, vario e di qualità- dichiara il sindaco Ponzanelli – proseguendo un percorso iniziato tre anni fa, che ha fatto di un momento poco considerato per la città un evento ormai di richiamo a livello locale e oltre. Crediamo infatti che Sarzana meriti di essere valorizzata e ancor più attraente durante le festività, sia per sostenere il commercio che per i cittadini, che meritano di godere della bellezza delle vie e delle piazze illuminate della loro città e di ricevere un messaggio positivo di ripartenza e speranza in questo momento storico così particolare. Fermo restando il rispetto delle norme anti-covid e con tutta la prudenza necessaria, siamo certi ci auguriamo che il Natale di Sarzana possa restituire a tutti un’atmosfera di serenità e fiducia nel futuro. L’anno scorso tra il buio di un momento cupo e la luce delle luminarie abbiamo scelto la luce, da tre anni abbiamo cominciato un percorso che oggi fa apparire normale un Natale che prima poteva apparire straordinario: proseguiamo in questo percorso, perché è ciò che la straordinaria bellezza della nostra città merita insieme a tutti i suoi cittadini.”

Non mancheranno nemmeno gli eventi per gli adulti con una grande mostra di respiro internazionale alla Firmafede, concerti di musica sacra, gospel, un’esibizione di cornamuse, spettacoli al teatro degli Impavidi e appuntamenti con mercatini speciali.

Un programma ricco e coinvolgente che mira a promuovere l’immagine di una città legata alle sue radici e alla sua tradizione, ma al contempo fiduciosa nel futuro e nel suo tessuto commerciale.

Fra le novità di quest’anno ci sarà la proiezione quotidiana sulla facciata di palazzo Roderio di videomapping: una nuova forma di arte e tecnologia con animazioni capaci di ottenere incredibili scenografie proponendo veri e propri spettacoli in tema natalizio e dedicati alla storia della città.

Per i giovanissimi non mancherà l’opportunità di pattinare sulla pista di ghiaccio allestita in piazza Martiri della Libertà.

Anche quest’anno l’oratorio di Santa Croce in via Rossi ospiterà l’installazione di un presepe creato dai fratelli Capuano, artigiani presepiali dal 1840 a San Giovanni Armeno.

Si comincia sabato 27 novembre con l’accessione delle installazioni luminose già posizionate in piazza Matteotti e delle luminarie che percorrono tutto il centro cittadino, poi via ai numerosi appuntamenti che si protrarranno fino al 6 gennaio 2022