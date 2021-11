Carcare, spacciatore arrestato in flagranza di reato

I carabinieri deil NOR-Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte hanno arrestato questa notte un uomo di 36 anni, disoccupato, che spacciava droga utilizzando autobus di linea. Sceso dal mezzo e accortosi di essere stato notato dai militari dell’Arma ha tentato di scappare ma è stato raggiunto a fermato in flagranza di reato, aveva con sè tre confezioni di cocaina. Al termine delle formalità di rito il giovane è stato messo in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.