Ben 43 proposte musicali sono arrivate per il “Premio Città di Quiliano”

Boom di iscrizioni per il Premio Città di Quiliano: sono 43 proposte musicali pre selezionate tra le decine di proposte musicali provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall’estero.

Sono 25 le provincie rappresentate e 13 le regioni da cui provengono gli artisti preselezionati: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Campania, Abruzzo, Puglia, Sicilia. Preselezionata anche una proposta musicale proveniente dal Belgio.

Grande soddisfazione da parte del direttore Artistico Roberto Grossi: “Il numero e la qualità delle proposte musicali pervenute da tutto il territorio nazionale e anche dall’estero, è un successo che ci inorgoglisce moltissimo. Questa undicesima edizione del premio, la prima nella Città di Quiliano, è una svolta ed un salto di qualità che pone questa manifestazione sempre più tra le maggiormente rappresentative della nuova musica italiana. Il prestigio della giuria e degli ospiti musicali di quest’anno fanno di questa edizione un evento davvero speciale”.

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana: tra tutti i 43 artisti preselezionati una giuria qualificata sceglierà i finalisti che si esibiranno dal vivo venerdì 10 e sabato 11 dicembre prossimi al Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

Nelle due serate saranno ospiti anche prestigiosi protagonisti della canzone d’autore italiana: tra cui Vasco Brondi (Le Luci della Centrale Elettrica), Gianluca De Rubertis, Mauro Ermanno Giovanardi, Federico Sirianni ed Helle.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio della Città di Quiliano e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti”.

La serata di venerdì 10 è a ingresso libero (su prenotazione, fino a esaurimento posti), mentre per la serata di sabato 11 è previsto un biglietto di 12 euro.