CISL Liguria e Siulp Genova organizzano un tavolo: “Quando la violenza viaggia in rete”

Giovedì 25 novembre in occasione della ‘Giornata Mondiale contro la violenza di genere” incontro organizzato dalla Cisl Liguria in collaborazione con Siulp Genova dal titolo: “Quando la violenza viaggia in rete”. Inizio ore 15.30 presso la Sala Brolpasino in piazza Campetto 1 (2 piano) a Genova.

Dopo i saluti del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri, ci sarà l’introduzione della Coordinatrice Donne Cisl Liguria Daniela Rosselli e poi ci sarà l’intervento dell’avvocato Alessandra Volpe, neo Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Genova. Quindi gli interventi del segretario generale Siulp Cisl Genova Filippo Nurra e di Emanuela Mortari, giornalista e scrittrice. Modera e conclude Paola Bavoso, segretaria confederale Cisl Liguria.