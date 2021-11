Nuovo incontro del comitato “Passaggio da Nord-Ovest”, Olivieri: “Opera fondamentale per tutto il Nord Ovest”

Dichiara il Presidente Olivieri: “Siamo molto soddisfatti e abbiamo condiviso questo con le associazioni di categorie rappresentanti dei vari settori.

L’attività svolta nel 2021 ha riportato la necessaria attenzione su un’opera che, se mai ce ne fosse stato il dubbio, è assolutamente fondamentale per il nostro comprensorio, ma non solo per il ponente ligure e il suo entroterra, ma per tutto il nord-ovest comprendendo in questo sicuramente le regioni del Piemonte e della Lombardia ma anche della Valle d’Aosta: perchè questa bretella, con un chilometraggio contenuto, andrà a rappresentare un potenziamento indispensabile alla mobilità per i commerci, le esigenze di vita, gli spostamenti di salute, e per un comparto come quello dei servizi – turistico, logistico, portuale – che vede proprio nel nord-ovest, per tradizione, un’area di sviluppo che può diventare un motore di consolidamento per le attività esistenti e di potenziamento e di possibilità di nuovi insediamenti sui nostri territori e a sostegno e valorizzazione di quelli appunto padani fino ad arrivare al centro Europa.

Passaggio fondamentale la dichiarazione del Presidente Toti, immediatamente ripresa dall’Assessore alle Infrastrutture del Piemonte Gabusi, circa l’impegno e il ruolo delle Regioni per la realizzazione di un concreto e puntuale progetto di fattibilità: questo deve essere il punto concreto”