Finanziamenti fondazione Change, lo staff di Toti: “Allusioni che non hanno nulla a che fare con il giornalismo”

Posted on

“Le Regioni hanno combattuto e stanno combattendo in prima linea contro il virus, senza colori politici, unite per il bene comune. Riteniamo fuori luogo che alcuni consulenti dell’esecutivo nei giorni scorsi abbiano puntato il dito sul nostro operato in temi non di nostra competenza, come quello del vaccino antinfluenzale, a fronte delle mancanze del Governo […]