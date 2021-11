Posted on

Dopo i radicali interventi di consolidamento statico e antisismico, le scuole elementari e medie di via Cavour sono pronte per l’inizio del nuovo anno scolastico. L’inaugurazione della Primaria Angiolo Silvio Novaro è prevista proprio il 17 settembre, ma il cantiere di via Cavour non si ferma. Sono iniziati, infatti, i lavori sulla palestra costruita negli […]