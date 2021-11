Meteo, allerta meteo di tipo giallo sul centro levante della Liguria dalle 20 alle 11 di lunedì

Posted on

Savona. La polizia municipale di Savona cerca testimoni per ricostruire un incidente verificatosi in mattinata, intorno alle 10.15, all’altezza della rotonda di via Stalingrado in direzione Vado. Un’auto bianca ha tamponato un’altra vettura che la precedeva. L’auto responsabile dell’impatto si è poi allontanata rapidamente mentre il conducente dell’altra vettura è rimasto ferito ma fortunatamente in […]