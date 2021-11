A10, cinghiale inseguito da due cani investito tra Celle Ligure e Varazze

Intervento della Polstrada questa mattina sulla A10 tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova dove un cinghiale, in fuga da alcuni cani da caccia, si è trovato sulla carreggiata dell’autostrada finendo per essere travolto da un automobilista. Fortunatamente non si sono verificati disagi alla circolazione, limitati i danni all’auto. Recuperati i cani.