Concessioni balneari, (FdI): “Scriveremo al presidente del Consiglio per chiedere al Governo un provvedimento d’urgenza per difendere il turismo balneare”

Il Gruppo Consiliare PD Savona commenta: “Questa mattina insieme agli altri consiglieri comunali di minoranza ci siamo recati allo Scaletto delle Fornaci dove la Cooperativa L’Altromare ha raccontato pubblicamente il motivo per cui la spiaggia attrezzata per i disabili non ha potuto ancora aprire”. “Per questa stagione, la concessione degli spazi dello Scaletto senza scalini […]