Treni, dal 12 dicembre Italo collegherà Genova a Milano, Roma e Napoli

Chiusura martedì 9 e mercoledì 10 Luglio dalle 22.00 alle 06.00 Sulla Complanare Savona/A6 per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la complanare di Savona per il traffico proveniente da Genova e diretto in A6, in direzione di Torino, nelle due […]