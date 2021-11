ASL 4, cambia la geografia degli hub vaccinali e temponi

Posted on

Andora. Scende a soli 15 milioni il bando per i nuovi progetti del porticciolo. Dopo il primo bando da 45 milioni di euro, andato deserto per due volte, il progetto è stato rivisto in pieno accordo con associazioni, operatori portuali e la capitaneria di porto. Il nuovo progetto vedrà il potenziamento di tutta l’area commerciale e […]