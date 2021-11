Ad Albissola Marina l’evento IL CLIMA CAMBIA, CAMBIA anche TU

Venerdì 19 e Sabato 20 novembre Albissola Marina sarà teatro dell’evento Il CLIMA CAMBIA, CAMBIA anche tu, con interessanti e originali iniziative gratuite per approfondire uno dei temi più urgenti ed attuali del nostro tempo: l’adattamento ai cambiamenti climatici.

La giornata di venerdì vedrà, nelle due iniziative in programma, l’intervento speciale di Franco Borgogno, scrittore, giornalista, comunicatore ed educatore scientifico ambientale, ricercatore e formatore su temi legati al climate change.

Ecco il programma:

Venerdì 19 novembre

Presso il MuDA (Museo Diffuso Albisola – Via dell’Oratorio, 2)

CONFERENZA “IL NOSTRO FUTURO È SCRITTO NEL MARE: LO SAPPIAMO LEGGERE?”

Dalle 9.30 alle 12.00

Incontro dedicato alle Amministrazioni locali di Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi, Spotorno e Noli e alle associazioni dell’ambito territoriale

Il mare è la base della vita sul nostro Pianeta e uno dei principali motori del cambiamento climatico. Cosa sta accadendo? Perché? Con quali prospettive? Come possiamo adattarci localmente e affrontare un evento così impattante a livello globale?

Registrazione obbligatoria su invito e numero chiuso, obbligo di Green Pass.

APERITIVO CON LA SCIENZA “PICCOLO VIAGGIO NEL CLIMA CHE CAMBIA: DINAMICHE, RISCHI, OPPORTUNITÀ”

Dalle 18.00 alle 19.30

Incontro per la cittadinanza.

In compagnia di Franco Borgogno, tramite racconti e immagini, andremo alla scoperta degli elementi chiave nelle preoccupanti dinamiche globali che mettono a rischio il futuro di tutti noi, dovunque viviamo. Come la natura stessa può essere il nostro migliore alleato per costruire un futuro di benessere e sicuro.

Aperitivo con degustazione a cura dello chef Giorgio Baracco “Dal mare ai monti: quello che il territorio ci offre”

La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria e numero chiuso. Obbligo di Green Pass

Sabato 20 novembre

Piazza del Popolo, dalle 14.00 alle 18.00 (in caso di maltempo si terrà presso il MuDA)

ESCAPE ROOM “IL VIAGGIO DI GAIA – QUANDO INSIEME CAMBIEREMO IL FUTURO”

Da un futuro dove il mondo sembra ormai sull’orlo di una catastrofe, una ragazza torna ai nostri giorni per capire cosa è andato storto in modo da cambiare il suo futuro e quello di tutti noi.

Riusciranno i partecipanti ad aiutarla? perché il futuro possiamo ancora deciderlo insieme. Enigmi da risolvere, indizi da decifrare, esperimenti in cui cimentarsi…Solo così si potranno ottenere i codici indispensabili per avanzare nel gioco, aiutare l’ambiente e conoscere buone pratiche per rispettarlo!

Il limite massimo di tempo a disposizione è di 60 minuti. La squadra ideale è composta da 6 persone. Età consigliata dai 9 anni in su.

La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria e numero chiuso. Sono previsti piccoli gadget per tutti i partecipanti.

E’ necessario il rispetto delle norme antiCovid. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di propria mascherina. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

L’evento è realizzato dal CEA Riviera del Beigua in sinergia con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Albissola Marina nell’ambito dell’accordo Regione Liguria – MATTM per la realizzazione di attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata per la costruzione della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.

In allegato il comunicato stampa e il volantino delle iniziative aperte alla cittadinanza.