Genova, ASL 3 presente al salone Orientamenti con una postazione per effettuare vaccinazioni

Savona. Sono state oltre 27 mila le firme raccolte a Genova e in altri 90 Comuni liguri per chiedere il riconoscimento del Pesto come patrimonio dell’Unesco. L’iniziativa è stata promossa dalla Regione che ha costruito l’evento ‘Firma e pesta’, una delle attività che hanno caratterizzato una settimana di eventi in regione. Raccolta firme, ‘pestate collettive’, […]