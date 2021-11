Vado Ligure, incidente in porto. I sindacati: “Non si riducano i livelli di sicurezza in presenza di una ripresa dei traffici che dovrebbe portare a maggiori investimenti sulla sicurezza”

L’infortunio sul lavoro verificatosi al Reefer Terminal di Vado Ligure dove, durante le operazioni di sbarco di una nave di frutta pallettizzata, un lavoratore è stato vittima di un incidente non mortale, fortunatamente.

“Le banchine dei porti, durante le frenetiche operazioni di sbarco/imbarco sono spesso ambito di ‘interferenze’ tra operatori addetti a operazioni diverse e rispondenti a centri di comando o a Imprese diverse, non solo. Portuali in senso stretto ma anche spedizionieri, addetti alla raccolta rifiuti, addetti all’imbarco di generi di prima necessità per gli equipaggi delle navi, addetti ai controlli sulle merci e quant’altro, interferenze che creano criticità soprattutto quando la frenesia della produzione prende il sopravvento sulle ragioni della sicurezza. Siamo preoccupati perché non si riducano i livelli di sicurezza in presenza di una ripresa dei traffici che dovrebbe portare a maggiori investimenti sulla sicurezza e non a un banale aumento dei carichi di lavoro, continueranno a impegnarsi e a sollecitare risposte unitarie per implementare i fattori di prevenzione in capo alle imprese, compresa la formazione per il personale, nel Porto di Savona-Vado. La ripresa economica, l’ansia da prestazione spinge le aziende alla ricerca di maggiori ritmi e carichi di lavoro, e la sicurezza resta ‘sulla carta’ o richiamata sui cartelli appesi sul luogo di lavoro”.