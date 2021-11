A Genova un vertice tra massimi esperti italiani di superbatteri e nuove malattie infettive

I dati più recenti dell’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) confermano la nostra leadership nella diffusione di Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi (CRE), vero esempio di superbatterio killer. Anche su altri profili di resistenza i numeri italiani sono allarmanti rispetto alla media europea, come per esempio con Pseudomonas aeruginosa Multiresistente, Enterobacteriaceae produttrici di beta lattamasi a spettro esteso, Stafilococco aureus Meticillino-resistente.

“Sono orgoglioso di ospitare a Genova questo importante appuntamento che riunisce i top opinion leader dell’infettivologia italiana. Si parlerà di Covid-19, argomento di maggiore attualità nel nostro campo, facendo il punto sulla pandemia ma guardando anche oltre: l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e dalla quale ci auguriamo di poter uscire molto presto non deve far dimenticare altre priorità rilevanti, come la prevalenza dei batteri multiresistenti che nel nostro Paese continua a costituire un’emergenza assoluta, ma anche tutte le altre malattie infettive, come l’HIV o le epatiti. Un altro tema rilevante è quello delle terapie antibiotiche, sia per quello che abbiamo già disponibile ma anche per quello che ci riserva il futuro, grazie alla ricerca che si sta muovendo molto in questo senso”, ha detto Matteo Bassetti direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino.