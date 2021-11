Varazze: il Sindaco Pierfederici procede con una nuova nomina in Essere Varazze

A poche settimane dalla nomina della nuova giunta varazzina e dall’insediamento del consiglio comunale, il neo sindaco Luigi Pierfederici procede con un’ulteriore nomina. Sarà Massimo Baccino a ricoprire il ruolo di Capo Coordinatore del gruppo di Maggioranza di Essere Varazze, avrà quindi il compito di coordinare i rapporti tra l’amministrazione eletta ed il gruppo civico di Essere Varazze.

“Ho individuato in Massimo Baccino la figura idonea a rivestire questo importante ruolo – commenta il Sindaco Piefederici – Oltre alla personale fiducia e alla stima incondizionata, riconosco in lui grandi qualità politiche e una profonda conoscenza della macchina amministrativa; elementi indispensabili per avere una visione di insieme e saper mettere bene in relazione l’attività dell’amministrazione con il grande gruppo di maggioranza che la sostiene. Essere Varazze è arrivata alla terza edizione e vanta ormai una storia di oltre sette anni. Un gruppo sempre più unito e sempre più grande, per il quale si rende ormai necessario individuare una figura adeguata al suo coordinamento che sappia aprire tavoli di confronto sui vari temi importanti per la città”.

Massimo Baccino, già consigliere di minoranza dal 2009 al 2014, è uno dei fondatori del gruppo di Essere Varazze ed è stato un importante assessore della prima giunta Bozzano, dal 2014 al 2019, con diverse deleghe quali: Edilizia privata, Urbanistica, Discarica, Nettezza Urbana ed Ambiente. Pur non rivestendo ruoli attivi dal 2019 in poi, è sempre rimasto fortemente attivo all’interno del gruppo di maggioranza.

“Sono onorato del ruolo che il Sindaco Luigi Pierfederici mi ha affidato e cercherò anche in questa nuova veste di continuare a dare il mio contributo alla crescita del gruppo di Essere Varazze – esordisce Baccino – La città ha scelto la continuità, ci ha nuovamente sostenuto con un notevole consenso e questo vuol dire che ha grande fiducia nel progetto di città che abbiamo proposto nel programma elettorale. Gli amministratori dovranno necessariamente dedicare molto impegno per realizzare il programma ed il gruppo di maggioranza dovrà conseguentemente attivarsi per contribuire attivamente al giusto confronto con la città su tantissimi temi. La civicità del nostro progetto è uno dei punti di forza di Essere Varazze – prosegue Massimo Baccino – I giovani che si sono avvicinati in questi anni ad Essere varazze hanno dimostrato di avere un sano entusiasmo, di aver voglia di occuparsi di amministrazione e di voler bene alla città. Questi sono elementi fondamentali ed è su questi giovani e su questi valori che si possono creare le basi per formare nuovi amministratori: seri, capaci e responsabili. Quando mi rivolgo a loro, ricordo sempre che amministrare prima di tutto è passione e fatica, ma prima ancora è studio ed acquisizione di competenze. In Essere Varazze sicuramente troveranno spazio dove dare confronto alle loro idee ed accrescere le loro competenze sul profilo amministrativo”.