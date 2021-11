Sanremo Giovani, martedì via alle audizioni

Posted on

Albenga. Lo Zonta Club Alassio-Albenga porta al pubblico l’esperienza e l’autorevolezza del dottor Marco Bertolotto sulla Cannabis terapeutica. La conferenza, patrocinata dal comune di Albenga è ad ingresso gratuito e avrà luogo giovedì nella Sala San Carlo in via Roma alle ore 21. In essa il dottor Bertolotto, Direttore del Centro di Terapia Antidolore e […]