Genova, obbligava con la violenza la compagna a mantenerlo: ventenne nigeriano ai domiciliari

Un ventenne nigeriano è stato messo ai domiciliari per violenze famigliari. Infatti, picchiava la compagna, obbligandola a mantenerlo. Secondo la ricostruzione dei fatti durante la relazione che i due hanno avuto, durata da dicembre 2019 e novembre 2020 il giovane avrebbe compiuto atti di violenza e di gelosia. Anche dopo la fine della storia, il ragazzo avrebbe continuato a perseguitare la donna aggredendola. Per questo caso sono stati quindi attivati il “Protocollo Eva” e “Codice Rosso”. Per la donna è scattato il trasferimento in una struttura di accoglienza mentre all’uomo è stata applicato il braccialetto elettronico per sorvegliarne i movimenti.