Genova, protesta no green pass: corteo da Piazza De Ferrari a Caricamento

Non solo Savona è stata teatro della protesta dei no green pass come ogni sabato. Anche a Genova si è svolta ieri sera una manifestazione analoga con il consueto corteo aperto da un comizio in Piazza Della Vittoria alle 18.30 e proseguito attraverso Via XX Settembre fino in Piazza De Ferrari e da lì verso Piazza Caricamento. Hanno partecipato circa 200 persone in un clima pacifico con la Municipale che ha sorvegliato lo sviluppo della manifestazione indossando per precauzione i giubbotti antisommossa.