Savona, si celebra il Panathlon Day

Si celebra a Savona il Panathlon Day. La manifestazione, organizzata dal Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli”, in collaborazione con il Coni Point Savona. Si parte oggi alle 18 nella Cattedrale N.S: Assunta in Duomo con la Messa celebrata dal vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino in ricordo degli sportivi savonesi e dei panathleti defunti. Sabato, a partire dalle 9,30, nella Sala Mostre “Caduti di Nassirya, della Provincia di Savona, in via Sormano è prevista la giornata di riconoscimenti panathletici con la consegna di premi alla Società Semplicemente Danza Savona, a Fabio Incorvaia per il progetto “Jet Sky Therapy” e Carlo Colla allenatore del Liguria Hockey Paralimpico. Il programma prevede il saluto del presidente del Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli” Enrico Rebagliati, del delegato del Coni Point Savona, Roberto Pizzorno e del presidente del Coni Liguria, il panathleta Antonio Micillo e la cerimonia di premiazione. Per l’accesso alla manifestazione è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, green pass o tampone negativo di massimo due giorni, come da disposizione di prevenzione al Covid-19