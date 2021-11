Regione, partita la vaccinazione antinfluenzale dei dipendenti: vaccinato anche Toti

Sono partite oggi le vaccinazioni antinfluenzali ai circa 1600 dipendenti di Regione Liguria, 18 sono già state effettuate stamattina nell’ambulatorio medico di Regione in via Fieschi 15: tra i primi a vaccinarsi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Fino all’8 novembre i dipendenti regionali possono aderire su base volontaria alla vaccinazione antinfluenzale, anche presso le sedi vaccinali individuate dalle Asl sul territorio. Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è aperta a tutti i cittadini che possono riceverla nelle farmacie e nei centri di sanità privata, anche contestualmente alla vaccinazione anti Covid. In Liguria è gratuita per over 60 e bambini tra i 6 mesi e i 6 anni