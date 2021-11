Posted on

A Genova è in corso lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del Porto. Il blocco è dovuto alla: “lettera consegnata dei terminalisti al presidente dell’Autorità di sistema portuale in cui si diffida e mette in mora l’Adsp per non avere vigilato sulle azioni della Culmv, comprese le richieste di adeguamenti tariffari ai terminalisti, circa […]