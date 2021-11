Torna a peggiorare la situazione COVID in Liguria. Nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, la Fondazione Gimbe ha registrato un’incidenza di 82 casi positivi per 100.000 abitanti con un aumento dei nuovi casi del 45,8% rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti covid.