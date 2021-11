Liguria, in onda il secondo spot promozionale per l’autunno-inverno

E’ stato diffuso il secondo spot di realizzato dal regista Fausto Brizzi per la campagna promozionale della Liguria nella stagione autunno-inverno. “Una meta per le vacanze che unisce buon cibo e outdoor? La risposta è sempre Liguria!” E’ il claim. Interpreti dello sport sono Maurizio Lastrico , Nicolas Vaporidis e Claudia Potenza. Lo spot è in onda sulle principali tv locali e nazionali e sui canali social della Regione.

