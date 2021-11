Coronavirus, 84 nuovi positivi in Liguria nell’ultimo giorno

Posted on

Albenga. Fermate ieri sera ad Albenga quattro persone, nordafricani, che transitavano in auto sulla zona di viale Pontelungo dalla Polizia di Stato del commissariato di Alassio. Il conducente dell’auto, insospettito dall’inseguimento degli agenti ha fermato l’auto, all’altezza di via Dalmazia e gli occupanti si sono dati alla fuga in diverse direzioni. Perquisita l’autovettura nella quale sono stati trovati 3 kg di […]