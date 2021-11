Miglior allievo cuoco ligure, nei giorni scorsi il Contest tra studenti di 4 istituti liguri: ha vinto Caterina Torre

La scorsa settimana nella sede della Fondazione CIF di Genova, ente di Formazione accreditato da Regione Liguria, che ha nei percorsi di formazione professionale nel settore della ristorazione il suo fiore all’occhiello, si è svolta la selezione regionale del miglior allievo ligure. Competizione di cucina calda dedicata agli allievi di tutti gli istituti alberghieri e centri di formazione della regione.

Arrivata alla sesta edizione, ha messo a confronto gli allievi degli istituti:

I.P.S.E.O.A. Marco Polo di Genova e Camogli, IISS Giancardi-Galileo-Aicardi di Alassio, ISIS A.Migliorini di Finale ligure e il CFTA Isforcoop di Varazze.

Il tema del concorso era “un primo piatto a base di pasta fresca utilizzando un prodotto tipico ligure”. La giuria composta dagli chef dell’Unione Regionale Cuochi Liguri ha giudicato i piatti in gara visto il livello in continua crescita negli ultimi anni, dovendo decretare anche un terzo posto in ex equo.

Il presidente di giuria era Lo chef Matassa Angelo segretario dell’Associazione Cuochi Genova e Tigullio responsabile della giuria sensoriale insieme allo Chef Revello Emanuele resp della comunicazione e vice segretario per l’Associazione Cuochi Genova e Tigullio, lo Chef Oliveri Alessandro segretario regionale per URCLiguria. Mentre per la Giuria tecnica impegnata nella valutazione all’interno delle cucine era composta dagli chef Ganci Paolo e lo Chef Cefalo Antonio Resp. Del Compartimento Giovani di Area Nord.

Dopo una gara molto tecnica, ricca di profumi e sapori della nostra Liguria, La vincitrice Torre Caterina dell’I.P.S.E.O.A. Marco Polo di Genova con il piatto “scorfano dentro e fuori” rappresenterà la Liguria ai campionati italiani per allievi il prossimo 9 novembre a Treviso con grande orgoglio per tutta l’URCLiguria.

Al secondo posto premiato Mangiante Marcello dell’I.P.S.E.O.A. Marco Polo di Camogli con il piatto “Raieu selvatico” mentre sul gradino più basso del podio con pochissimi voti di differenza vediamo in ex equo Testa Laura del CFTA Isforcoop di Varazze con il piatto “bottoni e tradizione” e Di Brigida Camilla con il piatto “Pansotto di coniglio alla Ligure”.

Antonio Cefalo Resp. Del Compartimento Giovani di Area Nord si dichiara felice per il livello, la lealtà e la professionalità degli allievi liguri in questa prima uscita dopo molti mesi di pandemia e lockdown che hanno costretto i giovani a limitare al minimo socialità e confronto, importantissimi per la loro crescita professionale.