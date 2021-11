Festa di Ognissanti, origini e storia della ricorrenza

Posted on

Origine e storia della ricorrenza Halloween non ha origini americane, ma è prettamente una festa europea. La tradizione di festeggiare la vigilia di Ognissanti (in inglese All Hallows’ Eve Day, che è stato poi contratto in Halloween) ha infatti origini britanniche e più precisamente celtiche. Per quelle popolazioni, che si basavano principalmente sull’agricoltura per la […]