Cairo, verrà rimossa il 4 novembre la pala eolica intraversata sulla carreggiata della Sp 12

Verrà rimossa il 4 novembre la pala eolica finita di traverso sulla carreggiata in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto lo scorso 27 settembre lungo la Sp 12 “Savona-Altare”. L’esecuzione dei lavori comporterà l’impossibilità della fruizione bi-direzionale della carreggiata.

Per ragioni di sicurezza la circolazione veicolare subirà delle limitazioni temporanee nella giornata di giovedì 4 novembre con le seguenti modalità: l’istituzione del divieto temporaneo di transito stradale per il tempo strettamente necessario alle varie fasi per la rimozione in sicurezza, per periodi non eccedenti ad un’ora a partire dalle ore 8,30 fino al termine delle operazioni della rimozione e l’orientamento della circolazione a senso unico alternato, regolato con movieri, dalle ore 8.30 fino al termine delle operazioni della rimozione.