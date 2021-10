Genova, brucia una palazzina in Corso Sardegna: due persone intossicate al San Martino

Vigili del fuoco mobilitati nella serata di ieri per un incendio che ha interessato il secondo piano di uno stabile in Corso Sardegna per cause da accertare. Il bilancio è di tre persone sfollate. L’intervento dei pompieri si è sviluppato con l’autoscala che ha permesso la messa in salvo delle persone affidate ai soccorsi medici che nel frattempo sono intervenute sul posto, due persone sono state trasportate al San Martino in codice giallo per intossicamento. Chiusa al traffico la strada fino alle 21.30.