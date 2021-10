Montoggio, inaugurato il nuovo ponte

È stato inaugurato oggi il nuovo ponte sullo Scrivia a Montoggio: un’opera da 1 milione e 500 mila euro finanziata da Regione Liguria e realizzata in un anno. Un intervento preventivo di messa in sicurezza di una zona colpita più volte da allagamenti, come durante le alluvioni del 2014 e 2015 che danneggiarono gravemente le abitazioni e i negozi intorno. 3.500 bulloni compongono i 40 metri della nuova struttura a un’unica campata, pensata per evitare l’ostruzione anche in caso di forti piene e con un impalcato allargato che ospita due corsie stradali e un passaggio pedonale. Il nuovo ponte si aggiunge agli interventi da oltre 4 milioni totali già previsti per la salvaguardia del comune genovese, come l’adeguamento del tratto tombinato del rio Carpi