A10, zainetto sospetto abbandonato nell’area di servizio Piani d’Invrea: falso allarme bomba

Si è rivelato un falso allarme lo zainetto abbandonato nell’area di servizio Piani d’Invrea sulla A10 a Varazze. Nel pomeriggio di oggi sono stati mobilitati gli artificieri per fra brillare il presunto ordigno. Per sicurezza l’autostrada è stata chiusa nei due sensi di marcia per il tempo necessario a far brillare lo zainetto che conteneva dei vestiti e che evidentemente era stato dimenticato da qualcuno.