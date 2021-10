Hallowen 2021: le iniziative nei musei e nelle biblioteche di Genova

Halloween è una festa di origine celtica, che si è affermata nei paesi anglosassoni e viene celebrata nella notte del 31 ottobre, alla vigilia della festa cristiana di Ognissanti: un appuntamento atteso soprattutto dai bimbi, un momento gioioso in cui formulare la domanda “Dolcetto o scherzetto?” per ricevere in cambio dolci.

La festa di Hallowen sarà l’occasione per vivere i musei genovesi in perfetto stile dark, coniugando momenti di gioco e di divertimento con attività educative: è questa la filosofia di cooperativa Solidarietà e Lavoro che, in collaborazione con il Comune di Genova, proporrà anche quest’anno l’iniziativa Piccoli brividi…al museo a Castello D’Albertis, nei Musei di Strada Nuova e nei Musei di Nervi.

Castello d’Albertis – Museo delle Culture del Mondo: da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre, i piccoli ospiti e ai loro accompagnatori avranno a disposizione un kit per vivere il castello a tema Halloween, in piena autonomia e sicurezza, accompagnati da una mini guida ricca di storie e giochi, per scoprire i segreti e le collezioni del museo e del Capitano D’Albertis. Costo del kit: 3 €, acquistabile direttamente in biglietteria.

Nella giornata di domenica 31 ottobre, i bambini tra i 5 e i 10 anni potranno partecipare a Un Castello da brividi, una visita a tappe, con giochi, indovinelli e prove da superare, per scoprire tutti i misteri che si celano nel museo. Con i ragazzi, rigorosamente mascherati, il Castello si popolerà di maghi e streghette, pipistrelli e vampirette!

A conclusione, un dolce omaggio. Il costo è 6 € a bambino comprensivo di ingresso e attività.

Info e prenotazioni: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it – 010 2723820 Saletta dell’Arte – Bookshop.

Musei di Strada Nuova: sabato 30 ottobre alle 17 i piccoli visitatori saranno guidati attraverso i capolavori conservati nelle collezioni dei Musei di Strada Nuova, caratterizzati da temi iconografici inquietanti e misteriosi. Dopo aver ascoltato gli episodi biblici e le leggende rappresentate nei dipinti, i ragazzi si cimenteranno nella compilazione di alcune schede con quiz di memoria, giochi per allenare la capacità di osservazione e indovinelli. A conclusione, un dolce omaggio. La durata prevista è di un’ora e mezza, il costo è di € 7 a partecipante. È gradito presentarsi mascherati.

Prenotazione necessaria entro venerdì 29 ottobre, al numero 010 2759185 o scrivendo a biglietteriabookshop@comune.genova.it

Musei di Nervi- Galleria d’Arte Moderna: da venerdì 29 a domenica 31 ottobre, muniti di uno speciale kit a tema (costo €3), i bambini e le famiglie potranno partecipare a una visita alternativa in piena autonomia e sicurezza, accompagnati da una mini guida che presenterà interessanti storie e divertenti giochi da vivere insieme ai ragazzi. La location è uno scrigno d’arte unico e suggestivo, un patrimonio culturale che può essere trasmesso ai più giovani anche attraverso attività ludiche. Quest’anno l’iniziativa ritorna con una doppia opportunità: una gioco-visita da vivere in famiglia e in autonomia, acquistando il kit direttamente in biglietteria dal 29 al 31 ottobre, oppure una visita a tema insieme agli operatori didattici, sabato 30 ottobre alle 16. Si invitano i partecipanti a presentarsi in costume a tema Halloween, per rendere ancora più gioiosa l’avventura!

Info e prenotazioni: 010 3726025 oppure edu@solidarietaelavoro.it

Ecco i musei visitabili nella giornata di lunedì 1° novembre:

Musei di Strada Nuova (h 10/18), Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce (11/17.30), Raccolte Frugone (h 10/17.30), Galleria d’Arte Moderna (h 11/17.30), Wolfsoniana (h 11/17.30), Museo di Storia Naturale (aperto per Festival della Scienza h 10/18), Castello D’Albertis (h 10/17), Galata Museo del Mare (h 10/19), Museo della Lanterna (h 10/18), Casa di Colombo (h 10/17).

Non solo i musei: anche nelle biblioteche si potrà respirare l’atmosfera di Halloween, con iniziative a tema previste nelle giornate di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 ottobre.

La De Amicis, propone un video dedicato dell’album Ossaspasso di Janet e Allan Ahlberg, nell’ambito della rubrica Un libro per te. All’ingresso della biblioteca saranno disponibili libri a tema Halloween e i bambini potranno disegnare il loro mostro preferito, con matite bianche su cartoncino nero.

La Berio ha aggiornato la bibliografia Mostri, spiriti, vampiri, a disposizione sul portale e sulla pagina Facebook e in versione cartacea in biblioteca, dove si potrà trovare anche l’esposizione bibliografica dedicata a Halloween e ai classici del terrore in BerioIdea.

Nelle biblioteche Gallino e Cervetto, allestite a tema, saranno a disposizioni libri dedicati ad Halloween.