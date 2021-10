Imperia, dal 5 al 7 novembre la nuova edizione di OliOliva

A Imperia si svolge dal 5 al 7 Novembre 2021la nuova edizione di OliOliva.

OliOliva, evento “principe” della stagione autunnale ligure, è anche una vetrina delle eccellenze agroalimentari artigiane e florovivaistiche.

Nasce da un progetto del 2001 della Camera di Commercio di Imperia (attuale Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona), dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e del Comune di Imperia.

Con più di 200 aziende espositrici e migliaia di visitatori, porta in scena nelle vie, nelle piazze e negli angoli caratteristici di Imperia Oneglia, l’olio extra vergine assieme ai prodotti tipici di nicchia.

Caratteristica dell’appuntamento ligure è principalmente il carattere festoso che celebra l’olio nuovo, appena franto, facendo rivivere Imperia ‘capitale dell’olio’, grande vetrina per i produttori e per il territorio, dove l’olio non è semplicemente un alimento, ma una cultura e l’olivo è l’elemento caratterizzante della civiltà mediterranea.

OliOliva valorizza e promuove le eccellenze enogastronomiche e turistiche liguri e le proprietà della Dieta Mediterranea anche attraverso, work shop, scambi di buone pratiche, convegni.