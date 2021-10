Numeri in leggera salita quelli del Coronavirus in Liguria secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe per la settimana 20-26 ottobre. Il numero è di 58 positivi su 100mila abitanti (la scorsa settimana erano 55). Aumentano anche i nuovi casi +12,9%, per quanto concerne l’occupazione dei posti letto in medicina generale, il dato è del 4% e in rianimazione è de 5%.